Google幫產品找疫後商機 馬大康：打造多元人才庫

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（中央社記者吳家豪台北27日電）Google台灣董事總經理馬大康今天出席台杉資本舉辦的「智慧企業」論壇表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來新的挑戰與機會，Google內部持續打造多元人才庫，根據使用者經驗進行分析，為產品和服務找到對的市場。

馬大康說，2020年到2022年出現很多新的挑戰和機會，例如物聯網技術可以讓製造業服務化，將汽車、洗衣機等消費產品透過持續軟體更新的方式進化，藉此加強自駕軟體功能、降低用電量或延長使用壽命。

馬大康指出，疫情也加速「無接觸經濟」發展，例如金融服務可以透過線上提供；美國有些民眾不想因小病去醫院，醫生及護理人員也希望維持安全距離、避免接觸，帶動智慧醫療及遠距醫療需求。

他說，過去各種產品從發表到進入市場，都不一定知道是否真的會獲得使用者青睞。反觀目前商業模式，很多產品推出要快、要準，還要不斷修改，是一個不斷學習的過程，最後才能滿足使用者真正需求。

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馬大康表示，過去幾年Google內部針對人才庫做很多調整，持續走向多元化，特別注重使用者經驗領域，分析如何找到對的市場。例如研究智慧手錶、電子監測應用，會考量年輕人可以接受監測哪些生理訊號。

馬大康強調，未來企業需要的跨國人才不見得是商業或科技專長，可能是了解當地市場需求的人才，可以結合科技、使用者分析、商業成本和定價策略，更容易符合使用者需求。企業如何做到「數位獲客」、找到對的使用者，將是全新的領域。（編輯：楊凱翔）1110427