致茂第1季每股純益2.03元 看好高效能運算需求

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（中央社記者張建中新竹28日電）自動化設備廠致茂第1季歸屬母公司淨利新台幣8.52億元，季增29%，每股純益2.03元。致茂表示，客戶訂單並未因中國封城影響出現變化，高效能運算需求強勁。

致茂下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。致茂第1季營收約44億元，季減4%，年增3%。在5G及電動車強勁需求驅動下，第1季量測及自動化檢測設備營收季增4%，年增36%，營運動能強勁。

致茂第1季毛利率50%，較去年第4季上揚4個百分點，也較去年同期揚升1個百分點，歸屬母公司淨利8.52億元，季增29%，年減62%，每股純益2.03元。

展望未來，致茂表示，子公司日茂特殊材料第1季貢獻6.18億元營收，第2季日茂結束代理日本鐵微金屬株式會社業務，業績貢獻將減少。

致茂指出，目前客戶訂單並未受到中國封城影響出現變化，高效能運算需求強勁。此外，VSCEL相關的光電子測試設備需求也維持強勁。

受惠電動車產業大趨勢，致茂看好完整解決方案業務成長，營收可望重返過去歷史高點水準。（編輯：趙蔚蘭）1110428