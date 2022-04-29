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工業富聯首季獲利創同期高 每股賺人民幣0.16元

2022/4/29 17:16
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海旗下工業富聯第1季稅後獲利人民幣32.55億元，獲利創同期新高，每股基本純益人民幣0.16元，第1季營收首次突破人民幣千億元門檻。

工業富聯今天下午公布第1季財報，首季營收人民幣1050.62億元，較去年同期成長6.79%，單季稅後獲利人民幣32.55億元，創同期新高，年增2.11%，每股基本純益人民幣0.16元。

工業富聯指出，在COVID-19疫情反覆、供應鏈挑戰，以及全球經濟和地緣政治等複雜變化的宏觀環境下，第1季各項經營指標仍逆勢成長，今年第1季營收是工業富聯上市以來同期首次突破人民幣千億元門檻。

工業富聯表示，通訊及行動網路設備、雲端運算、工業互聯網3大業務獲利能力持續提升，工業富聯也已跨入雲端遊戲與元宇宙市場，獲得雲端遊戲客戶訂單。

展望未來營運，工業富聯表示，一方面繼續在縱向深度耕耘，鞏固在電子資訊製造產業地位。另一方面，橫向拓展產業包括半導體、電動車、元宇宙以及工業互聯網領域，開創第二成長曲線。（編輯：楊凱翔）1110429

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