聯發科躍居第7大半導體廠 與代工廠合作小晶片技術

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（中央社記者張建中新竹29日電）手機晶片廠聯發科去年躍升至全球第7大半導體廠，董事長蔡明介表示，聯發科將持續投資未來成長所需的技術，並與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D小晶片技術合作。

蔡明介在新出爐的營業報告書中表示，去年全球半導體產業鏈面臨供貨吃緊壓力，聯發科營運仍創下新里程碑，營收與每股純益雙雙創下歷史新高。去年營收新台幣4934億元，每股純益70.56元，成長超過2倍。

據市調機構拓樸與顧能（Gartner）統計，聯發科位居全球第4大晶片設計公司，並躍升至全球第7大半導體廠。

蔡明介說，聯發科去年在手機、智慧終端裝置及電源管理產品皆有強勁成長，主要來自於成功執行即早布局5G及WiFi 6的策略，得以拓展市場。據統計，聯發科去年全球手機晶片市占率達到第一，掌握5G升級商機。

展望未來，蔡明介表示，聯發科將持續投資未來成長所需的技術，將核心的開發能力延伸至更高階的運算、高性能及低功耗的繪圖矽智財（IP）、供低延遲與更廣泛應用的5G數據機、下世代WiFi等，依照不同的平台及生態體系，整合至先進的系統架構中。

蔡明介說，聯發科與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D小晶片技術的合作，以支持高階運算等產品的開發。

他表示，在堅強的營運基礎下，有信心在未來保持強勁的現金流。聯發科去年4月宣布將常態現金股利配發率提高到80%至85%，並推出為期4年的特別現金股利計畫，每年額外配發每股16元的特別現金股利，與股東分享公司的營運成果。（編輯：楊凱翔）1110429