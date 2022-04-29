宣告利率不合理 台新人壽金豐盛保單遭勒令停售

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（中央社記者謝方娪台北29日電）今年壽險公司競相調高利變型保單宣告利率搶市，引起金管會注意，金管會今天開出首張「宣告利率不合理」罰單，要求台新人壽停售金豐盛利變型美元終身壽險，且不排除後續將有其他壽險公司將挨罰。

金管會保險局指出，經過調查，台新人壽辦理「金豐盛利變型美元終身壽險」的商品研發、正式開發研擬計算說明書和宣告利率會議共有4大缺失。

第一，金豐盛保單宣告利率公式在2021年9月辦理部分變更，但今年1月台新人壽宣告利率會議沒有依修正後公式辦理宣告利率檢視作業。

第二，金豐盛保單宣告利率計算公式採用的收益率除了固定收益債券利息收益率以外，還包含股票股息殖利率和受益憑證配息率等風險性資產，換言之，配息率存在高度不確定，無法提供穩定現金流量來源支撐每月須穩定宣告的目的，不符合宣告利率平穩機制。

第三，依台新人壽今年1月宣告利率會議紀錄，金豐盛保單宣告利率調升至3.09%，但金豐盛保單區隔資產報酬率在2021年8月至11月有逐月遞減現象，恐無法支撐調升宣告利率，且今年1月宣告利率會議紀錄中多為同業宣告利率調查結果或市場利率說明，沒有針對調升後是否對金豐盛保單原定利潤產生影響進行分析，並未落實宣告利率評估。

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第四，金豐盛保單所採取的脫退率假設仍參考過往保德信人壽美元利變型保單的實際經驗，沒有將經營策略調整和商品型態差異產生的變更納入考量。

今年1月起壽險業陸續調高利變型保單宣告利率搶市，金管會因此盯上部分宣告利率「看起來較有異常」的壽險公司，進行進一步了解，今天更對台新人壽開出第一槍，要求台新人壽停售金豐盛保單。金管會保險局目前針對其他壽險公司仍在調查中，不排除後續有其他壽險公司將挨罰。（編輯：楊凱翔）1110429