投資人預期聯準會將大幅升息 亞股多收跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港3日綜合外電報導）市場預期美國將大幅升息，其他各國央行也將採取類似行動控制通膨，投資人憂心經濟可能再度陷入衰退，亞股今天多收跌。

近幾周來，物價飆漲、貨幣政策趨向緊縮、中國防疫封城、烏克蘭戰爭，加上美元走強，都讓投資人頭痛不已，紛紛出脫手中持股。

美國聯邦準備理事會（Fed）今起舉行為期兩天的政策會議，市場焦點鎖定在聯準會的會議結果。各界預期聯準會將升息2碼（0.5個百分點），將會是2000年以來首見。

然而，官員雖認為積極升息可控制攀抵40年高點的通膨，同時仍能讓經濟成長，但外界日益憂心大幅升息恐讓疫情後脆弱的經濟復甦偏離軌道，甚至導致衰退。

澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）今天決議升息25個基點，至0.35%，是2010年11月以來首次升息，高於預期的15個基點。澳洲央行官員表示，還會進一步升息。雪梨股市今天收跌。

首爾、台北、曼谷和威靈頓股市也收黑。東京、上海、新加坡和雅加達股市則因國定假日休市。

連假結束後香港股市今天恢復交易，早盤一度挫跌逾2%，盤中翻紅，終場收盤小漲0.06%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110503