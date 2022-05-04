日本最大企業加速器平台Creww 進駐林口新創園

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經濟部中小企業處今天表示，日本最大企業加速器平台Creww首度在海外設立據點，與工研院服科中心攜手進駐「林口新創園」，合作推動「台日新創企業合作加速計畫」，助攻台灣新創公司與日本企業集團商業及投資鏈結。

經濟部中企處副處長胡貝蒂透過新聞稿表示，林口新創園目前有來自8個國家、20家國際團隊進駐，但尚未有來自日本的加速器，而日本是台灣好鄰居，非常歡迎日本最大的企業加速器平台Creww落地林口新創園，未來也歡迎日本新創公司來台，促成台日合作商機。

Creww社長伊地知天指出，近年因技術及環境迅速轉變，日本企業也希望能多接觸海外新創公司，尋找未來發展契機，且日本企業也多傾向尋找「技術型」新創企業，進行技術合作或投資，因此辦理「台日新創企業合作加速計畫」，盼增加台灣新創公司與日本企業合作機會。

ST MAKE+聯盟會長許介立表示，ST MAKE+聯盟是在經濟部中企處支持下，由台灣區電機電子公會與工研院合作成立，以協助新創打樣及少量生產為主的聯盟，目前有近200家業者加入，將會全力支持此計畫，協助新創會員開發日本市場。

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「台日新創企業合作加速計畫」將於5月開始為期1個月，招募台灣新創公司，6月至8月Creww將協助輔導及媒合日本企業，9至10月進行日本企業與台灣新創的線上簡報審查，盼促成更多台日企業合作。

Creww自2012年成立以來，已與日本眾多大型企業集團及地方政府合作，至今已超過6100家日本新創登錄於Creww企業加速器平台，Creww與企業合作推動超過270個企業加速器計畫，促成750件以上成功案例。（編輯：黃國倫）1110504