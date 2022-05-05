本土疫情干擾淡化 母親節百貨餐飲業績穩盤

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（中央社記者江明晏、曾智怡台北5日電）本土疫情延燒，單日確診數已破3萬例，餐飲業者與百貨商場觀察，因疫苗普及率提高，今年母親節檔期訂席仍維持偏高水準，外帶和宅配需求也轉強，訂單數大幅成長。

本土疫情持續升溫，連鎖餐飲龍頭王品集團表示，母親節檔期餐飲剛需仍在，在疫苗覆蓋率大幅提高下，民眾的恐慌心理已較去年5月時下降，各品牌目前內用訂位還有7成左右。

疫情影響2年多以來，許多消費者已習慣美食外帶與內用交替輪流的消費方式，近期本土疫情升溫，外帶需求相應增加，宅配「自煮」商機也持續高漲。

王品集團表示，旗下線上零售平台「瘋美食購物網」，4月份訂單量激增2.4倍，其中氣炸美食-醃漬檸檬雞翅，因省時方便最受歡迎，另外德國豬腳、黑椒牛小排銷量成長也逾2成。

台北晶華酒店觀察，在受到疫情影響後，晶華酒店立即啟動安心防疫措施，雖有零星的取消狀況，但包廂已經全滿，餐廳訂位大約7成左右，同時也持續強化晶華外帶外送平台服務。

以內用燒肉為主要供餐形式的乾杯集團表示，受到本土確診案例增加影響，今年母親節訂位狀況較往年減少2至3成，但同時也觀察到許多消費者改以外帶、外送在家享用餐點，近一週的外賣比例，相較於上週約提升3成，有持續成長的趨勢。

漢來美食指出，今年母親節檔期，旗下吃到飽餐廳「漢來海港」訂席大概仍有7至8成滿，相比沒有疫情時當然有落差，但狀況已比去年本土疫情時好，以5月7日和8日來說，午餐訂位大概8至9成，晚餐訂位大概逾7成，近期已開始推外帶餐點，滿足市場需求。

君品酒店表示，連日來接聽超過上百通的詢問外帶美食電話，君品酒店也重啟當日現作外帶餐點，主攻近期母親節與端午節家宴市場。

六福旅遊集團則觀察，本土疫情升溫，民眾為減少外出用餐，開始準備居家防疫存糧，可冷凍保存、即蒸即食，又能當作主食的粽子獲得青睞，限量百組已快速完銷，將再加碼製作。

百貨商場方面，遠百表示，自近期疫情升溫算起，餐飲業績衰減10%，幅度並無想像中大，主因今年沒有禁止內用，加上疫苗普及率高，餐廳也會調整客席距離、進行總量管制等，消費者比較安心，「母親節週末有人退訂，但又有客人加入」，整體仍維持至少9成訂位率。

新光三越同樣表示，母親節熱門餐廳都只剩下少數座席，其中又以有包廂和小桌數的餐廳更受到民眾訂位青睞。

百貨外帶餐飲部分，近期都有亮眼表現，遠百表示，外送餐飲對比去年同期呈倍數成長；新光三越也提到，在外送多重優惠加持之下，外送餐飲業績也較平時成長超過1成。

Global Mall指出，受疫情影響，目前母親節週末訂席數約6成，但外帶餐業績持續成長逾3成，且不同於過去以8至10人家族聚餐居多，今年中式餐點、小家庭4至6人份餐點最受歡迎。（編輯：林淑媛）1110505