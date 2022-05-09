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華研業外評價損失侵蝕獲利 首季每股賺0.82元

2022/5/9 18:55
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（中央社記者吳家豪台北9日電）文創股研華今天董事會通過第1季財報，因持有的Cloud Village Inc.股票去年12月上市後股價下跌，今年第1季評價產生未實現損失約新台幣9700萬元，致業外損失4700萬元，華研第1季每股盈餘為0.82元、年減63.6%。

華研今年第1季合併營收約2.21億元，年減7.2%；營業利益1.01億元，年減18.2%；歸屬於母公司業主淨利4341.5萬元，年減63.5%。

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華研透過新聞稿說明，2022年持續受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第1季於疫情稍緩之際舉辦動力火車台北小巨蛋演唱會，且推出演唱會NFT（非同質化代幣）產品，開創新的銷售領域，演藝經紀收入稍微回升。4月後疫情漸趨嚴重，原定5月28日於高雄巨蛋舉辦的動力火車演唱會延期至10月15日。

華研表示，儘管娛樂產業外部環境艱困，公司內部活動及線上活動從未停歇，已展開2屆「ZZ世代練習生徵選計畫」持續挖掘與培養新人，連續17年舉辦詞曲創作大賽、連續7年舉辦「華研所」研修課程活動，打造未來成長動能。（編輯：張均懋）1110509

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