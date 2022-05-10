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台股跌勢收斂 指數16000點上下震盪

2022/5/10 10:46（5/10 11:03 更新）
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台股10日早盤一度大跌314.48點，滑落至15734.44點，隨著買盤進場，大盤跌勢收斂，指數在16000點關卡上下震盪。（中央社檔案照片）
台股10日早盤一度大跌314.48點，滑落至15734.44點，隨著買盤進場，大盤跌勢收斂，指數在16000點關卡上下震盪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北10日電）美股重挫，台股今天跳空開低，早盤一度大跌314.48點，滑落至15734.44點，隨著買盤進場，大盤跌勢收斂，指數在16000點關卡上下震盪。

至10時39分，台股加權指數來到16008.18點，下跌40.74點，成交值新台幣1467億元。

隨著那斯達克指數大跌4.29%，費城半導體指數下挫5.13%，台積電美國存託憑證（ADR）收在87.3美元，創波段新低，台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣505元，創16個月來新低，下跌15元，市值滑落至13.09兆元。

台積電隨後在低接買盤湧入下，跌勢收斂，一度攀升至517元，下跌3元。聯電、聯發科及大立光等股價更是由黑翻紅，帶動電子類股指數跌幅自早盤的2.24%，大幅縮小至0.13%。

傳統產業股也多開低震盪走高，包括食品、造紙、汽車、百貨及航運類股指數同步由黑翻紅。（編輯：郭無患）1110510

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