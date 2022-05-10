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台股續挫 國安基金：密切關注國內外干擾因素

2022/5/10 10:45（5/10 11:05 更新）
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台股持續下挫，10日一度跌破「萬六」關卡。（中央社檔案照片）
台股持續下挫，10日一度跌破「萬六」關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北10日電）台股持續下挫，今早一度跌破「萬六」關卡；國安基金官員表示，台灣經濟基本面依舊穩健，但美國升息、俄烏戰等國際面因素難控，國安基金將持續密切關注國內外政經情勢發展。

美股重挫，費城半導體指數大跌5.13%，台股今天同步走低，早盤指數一度摜破16000點關卡，滑落至15734.44點，大跌314.48點，不過隨後走勢觸底反彈，截至上午10時40分，跌幅收斂至40點左右，指數在萬六關卡上下震盪。

國安基金官員表示，台股難免受美股漣漪效應影響，但台灣經濟基本面持續穩健，4月進出口強勢依舊；日、韓、中、港股市全盤皆墨，台股跌幅較輕，且到今天目前，跌勢已較前一交易日收斂。

官員表示，股市必須觀察整體情況和大環境影響因子，而非只是聚焦「關卡」；台股基本面現階段仍良好，不過，美國聯準會（Fed）升息縮表、通膨、供應鏈瓶頸、俄烏戰爭效應等國際面因素較難控，國安基金會持續密切關注。

回到國內干擾因素，官員表示，近期本土COVID-19疫情升溫，防疫政策朝向開放，配套補上後，平安度過陣痛期，股市情況應能有所改善。（編輯：楊凱翔）1110510

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