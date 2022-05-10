電信三雄4月財報出爐 中華電EPS續稱霸

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄4月財報出爐，中華電信因資通訊專標案營收、核心業務成長，每股賺0.4元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.22元，中華電前4月EPS也以1.57元，蟬聯每股獲利王。

中華電信今天公布4月財報，4月合併自結營收新台幣176億元，較去年同期成長7.7%，表現亮眼。資通訊專標案營收較去年同期大幅成長，包括智慧聯網及IDC與雲端營收皆大幅躍進，加上核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，中華電行動服務營收維持增長態勢，行動月租型平均用戶貢獻金額（ARPU）年增3.4%，已連13個月成長；寬頻ARPU年增3.5%，自110年度起，已連續16個月成長。

中華電營業成本及費用為136.1億元，主要因資通訊專案成本隨專案收入成長而增加，商品成本及行銷推廣費用也隨銷貨收入增加而上升；歸屬於母公司業主淨利為31.2億元；每股盈餘為0.4元，較去年同期成長0.03元。相關指標均超越財測，累計前4月每股盈餘為1.57元。

台灣大哥大4月自結合併營收129.5億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為28.6億元，營業利益13.8億元，稅後淨利9.7億元，每股盈餘（EPS）為0.34元。自結累計前4個月合併營收527.4億元，EBITDA為113.1億元，營業利益54.8億元，稅後淨利為36.9億元，稅後EPS為1.31元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，4月5G、電商、家用寬頻3大引擎同步增溫，行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收年增達35%，使合併營收年成長擴大至15%。電信業務方面，獨門方案持續助攻資費升轉及用戶黏著度，帶動智慧型手機月租ARPU連續11個月年成長。

獲利方面，台灣大說明，電信業務因成本費用控制得宜，EBITDA年成長6%，已連6個月年增正成長，顯示電信產業環境轉佳，4月稅後淨利較去年同期成長12%。此外，AppWorks Fund III持續實現投資獲利，貢獻稅後淨利約3%。

遠傳電信4月自結合併營收為68.76億元，年成長率高達8.1%。合併EBITDA為24.93億元，年成長率8.4%，創連13個月正成長；稅後淨利7.29億元，單月每股盈餘（EPS） 0.22元，延續雙位數成長動能，年成長率達12.9%。

累計至今年4月，遠傳合併總營收287.8億元，年成長率達5.8%。累計合併EBITDA與稅後淨利為100.60億元與30.55億元，年成長率分別達10.6%、24.3%；自結每股盈餘（EPS）為0.94元。

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遠傳表示，行動通訊業務表現穩步向上，受惠於5G用戶數攀升帶動ARPU上揚、總用戶數持續增加，且月租型客戶流失率持續低檔，遠傳4月行動服務營收年成長率達2.3%，不僅客戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率2.4%，也是自去年3月ARPU領先同業轉正以來，連續14個月正成長。

遠傳並指出，數位轉型效益持續擴大，在企業客戶、個人用戶雙引擎挹注下，4月新經濟營收維持雙位數強勁成長動能、年成長率達33%，累計至今年4月，新經濟營收占比達18.4%，年成長率高達29%。（編輯：趙蔚蘭）1110510