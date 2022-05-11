台灣土耳其經濟會議 電池、能源大廠參與拓商機

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）「第10屆台土（耳其）經濟合作會議」昨天登場，土耳其汽車業最大電池製造商及擁有土國最大光電廠的帆船光伏能源公司等與會，聚焦綠能-EV電動車及儲能等主題，並探索雙邊潛在商機。

駐土耳其代表處今天表示，中華民國國際經濟合作協會（CIECA）與土耳其對外經濟關係總會（DEIK）合辦這場約兩小時的線上會議，會中邀集台、土廠商對綠能-EV電動車及電池、儲能及充電設備展開交流。代表處及經濟部國貿局協辦並參與會議。

國經協會副理事長、友嘉集團總裁朱志洋致詞表示，台、土雙邊都致力達成淨零碳排，因此電動車等重要產業在這個挑戰性時刻正蓬勃發展。相信經由合作，台、土廠商將能抓住非比尋常的機會，創造共同利益。

DEIK土台經濟合作會議主席烏祖（Necmettin Uzun）介紹，DEIK創立於1985年，為土耳其產業通往世界的樞紐，也是全球貿易及投資的橋梁。作為私部門領導組織，DEIK首要任務是促進與台灣的投資貿易關係。

駐土耳其代表黃志揚表示，自去年上任以來，雖然經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻挑戰與全球經濟發展下滑，駐處仍在人道救援計畫、環境保護、電商合作及各項產業合作上取得許多進展。

他說，台、土特別在電動車產業合作上，已自去年起成功協辦電動車產業供應鏈會議，為雙邊產業搭橋。

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代表處指出，土耳其位居全球經濟要角，雖然過去兩年全球經濟受疫情沉重打擊，土耳其2021年經濟成長率仍達11%，是土國10年來最強勁成長。電動車（EV）為台灣汽車產業轉型機會及土耳其維繫活躍汽車產業地位的主要項目。藉由土耳其汽車產業及台灣資通訊產業的強健技術能力，相信兩國可充分合作。

代表處表示，與會台灣廠商包括儲能及充電設備廠商飛宏科技及起而行綠能公司，土商則有土耳其第一家電動車廠土耳其汽車合資集團（TOGG）的EV電池子公司SIRO、土國汽車業最大的電池製造商珍珠湯淺工貿公司、擁有土國最大光電廠及整體太陽能板製造能力的帆船光伏能源公司等。（編輯：黃自強）1110511