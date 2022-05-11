原料大漲加業外拖累 統一企業首季每股0.75元

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）統一企業第1季營收年增7.6%，每股盈餘（EPS）0.75元，年減21%，主要因食品及食糧事業受原物料大幅上漲，及認列轉投資統一證券及家樂福倉儲火災等虧損而影響獲利，但合併營收及營業利益仍正向成長。

統一企業公布第1季財報，第1季在食品、超商物流、食糧、包裝容器及製藥5大事業部全成長推動下，合併營收1242.04億元，年增7.6%；獲利部份則僅包裝容器的統一實業逆勢成長，其餘均呈現衰退。

統一企業第1季本期合併稅後淨利64.43億元，年衰退17.4%；歸屬母公司本期淨利42.34億元，年衰退21.7%，EPS為0.75元，較去年同期0.95元減少0.20元。

觀察各事業部門表現，統一中控本期淨利人民幣3.29億元，較去年同期衰退12.8%，主要受大宗原物料價格上漲影響毛利，致淨利衰退。

統一超商本期淨利21.70億元較去年同期衰退19.9%，主要是第1季認列家樂福倉儲火災損失，但保險理賠金額尚未核定入帳，排除後本業營業利益與去年同期相當。

統一實業本期淨利6.21億元較去年同期增加4.35億元，主要因鐵產品售價隨鋼鐵原料上漲推升營收及毛利，致淨利成長。

台灣神隆本期淨利0.77億元較去年同期衰退14.4%，主要為毛利率較高的學名藥產品營收減少，以及代客研發製造的抗憂鬱症用藥銷售單價降低，致淨利衰退。（編輯：潘羿菁）1110511