惠特：待疫情結束 Mini LED市況可望恢復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）惠特科技總經理賴允晉今天在線上法人說明會表示，雖然第2季受中國封城影響，但疫情結束後，迷你發光二極體（Mini LED）仍為主流，可望在解封後充分滿足客戶需求。

賴允晉直言，只要客戶順利拉貨，Mini LED產品營收可望呈雙位數成長，LED點測機、分選機市占高達74%，有信心可以滿足客戶需求，後續市況主要還是看中國疫情發展，影響客戶拉貨的程度。

至於雷射與化合物半導體業務，他說，因屬新業務，基期較低，營收成雙位數成長不是問題。微發光二極體（Micro LED）應用產品已有銷售實積，但量不大，新設備正接受客戶驗證及開發中，雖然營收占比較低，不過詢問度很高。

賴允晉解釋，在台中工業區買地，主要是當企業總部之用，台中有6廠區都是租來的，為長遠發展，再買一塊地重新整合。

惠特統計，第1季歸屬於母公司業主淨利3.8億元，季增約18%，年增122%，基本每股盈餘5.18元。預期第2季原本因產品種類增加而下滑的毛利率，可望因匯兌收益抵消，與第1季相當。（編輯：黃國倫）1110512