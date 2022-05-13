國銀首例插旗德國 一銀法蘭克福分行最快第3季開業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北13日電）第一銀行今天表示，法蘭克福分行獲德國監管當局核准設立，為首家於德國設立分行的國銀；法蘭克福分行最快今年第3季正式開業營運，成為一銀第42個海外據點，續居公股銀行之冠。

強化歐洲市場布局，第一銀行今天指出，法蘭克福分行已獲德國聯邦金融監管局（Bafin）核准設立，預計最快今年第3季開業營運，將與倫敦分行攜手開拓歐陸，建構完整的金融服務網。

一銀表示，德國位於歐洲中心，也是歐洲最大經濟體，境內法蘭克福更是歐洲最重要的金融區之一，歐洲中央銀行、德國聯邦銀行及眾多國際知名金融機構皆設立於此，尤其是在英國脫歐後，更吸引不少世界級銀行進駐。

此外，一銀指出，德國為台商於歐洲布局的良好選擇，主要以電子資訊科技產業為最大宗，其次為機械業，另有運輸交通業、生物科技業、食品業等；法蘭克福分行開業後，可就近提供台商更便捷的金融服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，也可利用法蘭克福金融中心及交通樞紐優勢，拓展歐陸服務網絡，開拓聯貸及外匯交易商機，擴大客戶服務的廣度與深度，進一步提升歐洲地區分行整體營運規模及經營效益。

一銀表示，近年積極拓展海外據點，透過全球布局擴增營運規模，帶動海外獲利動能上升；自2020年，新據點開展速度雖受疫情影響，但一銀已增設2處海外據點，包括美國休士頓分行及美國子行聖馬特奧分行，德國法蘭克福分行開業後，海外將達42個據點，未來也會持續朝多元布局的國際化銀行目標邁進。（編輯：翟思嘉）1110513