通膨升息疑慮仍在 法人估台股區間震盪

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（中央社記者吳家豪台北16日電）美股上週五勁揚，暫時擺脫疲弱走勢。法人分析，台股暫時落入「萬六」之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但市場對於通膨、加速升息仍有疑慮，預期台股將呈現區間震盪走勢。

美股道瓊工業指數13日終場上漲466.36點，或1.47%，收在32196.66點；以科技股為主的那斯達克指數上漲434.04點，或3.82%，收在11805.00點；費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%，收在2970.367點。

台股13日在亞股反彈、MSCI全球小型指數新增17檔台股與財報利多下，由電子股領漲，大盤開高震盪走高，終場上漲215.86點，收在15832.54點，成交值新台幣2250.45億元。自營商買超31.87億元，投信買超9.46億元，外資及陸資買超27.97億元；三大法人合計買超69.3億元。

產業訊息部分，筆電代工廠廣達今年第1季每股盈餘1.75元，季減27.4%。廣達指出，上海廠從4月中旬開始逐步復工，力拚6月底前達100%復工；在封控影響下，推估第2季筆電出貨將季減20%。

筆電代工廠英業達第1季每股盈餘達0.41元，年增28%。英業達表示，上海廠產能已回升到50%，估第2季營收將與第1季持平、年增兩位數百分比，下半年最大變數仍是通膨。

電源管理晶片廠矽力-KY於13日舉行線上法人說明會，董事長陳偉表示，產品持續供不應求，訂單能見度高，可達1年，預期今年營收將成長20%至30%。（編輯：郭無患）1110516