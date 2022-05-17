電子喊衝金融弱勢 台股盤中重回萬六

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）市場緊張情緒稍止，台股今天延續昨天的反彈氣勢，由電子股帶頭衝刺，盤中攻上16000點，一度漲至16064.19點，類股僅紡織、金融在平盤之下遊走。

截至10時45分，加權股價指數上漲112.21點、為16013.25點、成交值新台幣1072.58億元，台積電強漲超過1.5%，聯發科漲幅更逾2%，半導體、光電、電子零組件相對強勢；金融股在防疫險理賠爭議未止及海外投資損失疑慮下，富邦金、國泰金、兆豐金跌幅都超過1%。

分析師表示，台股站上5日線15880點之後，面臨10日線16118點壓力，雖然美國聯邦準備理事會（Fed）5月如預期升息2碼、6月將啟動縮表，且美國4月消費者物價指數（CPI）及生產者價格指數（PPI）高於預期，但上海將逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，指數技術面負乖離過大，惟短線台股仍醞釀反彈契機。

投顧表示，大盤連彈3個交易日，但是還沒有扭轉本波下跌的走勢，多方仍處於劣勢，本波段跌勢能不能止於15616點，還須多方加把勁，指數若可站穩16000點整數關卡，突破16200點反壓，加上成交值可適時增溫，才可確認底部成形。（編輯：楊凱翔）1110517