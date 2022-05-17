台股重返16000點 量縮成多頭隱憂

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台股17日在市場對通膨的緊張情緒緩和下，由電子股領軍，帶動指數開高走高，大漲155點，收在16056.09點。

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股今天在市場對於通膨的緊張情緒稍緩下，指數開高走高，攻上16000點整數關卡，不過分析師認為，成交值萎縮至2000億元左右，恐是後續反彈能否持續的隱憂。

加權股價指數終場上漲155.05點、漲幅0.98%、收在16056.09點、成交值新台幣2067.92億元，台積電大漲近2%帶動電子股成為多頭領頭羊，包括半導體、光電、電子零組件、網通等族群表現突出；深受防疫險理賠爭議的金融股則是持續走跌，尤以富邦金、國泰金為重災區，玉山金、元大金、兆豐金走勢也相當疲弱。

受到航運業巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）及馬士基（Maersk）透露下半年運價恐有趨緩疑慮的影響，航運股今天表現也相對疲弱，類股指數大跌1.9%，且包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及散裝輪慧洋-KY、裕民、新興表現相對弱勢。

分析師表示，台股今天雖拉出長紅，但卻仍未觸及10日線16119點反壓，且量能出現急縮，顯示多頭在追價之際仍戒慎恐懼，若後續未能盡速補量，恐讓反彈的力道難以持續。

分析師指出，台灣本週未有重要數據公布，而上週加權指數隨美股同步下跌，萬六直接失守，其中金融類股受到的賣壓幅度最重，跌幅超過7%。從籌碼面來看，此波台股從1月高點18619拉回至近期，跌幅約15%，而融資減幅14.1%小於大盤，顯示籌碼尚未去化完畢，台股仍需時間震盪，不過從評價面角度，台股的低本益比與高現金殖利率，投資價值漸浮現，惟須考量國際變數未降溫，且融資餘額減幅小於大盤，台股可能仍將持續震盪走勢。（編輯：楊凱翔）1110517