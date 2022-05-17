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疫情推升電商業績 東森購物擴大徵才500人

2022/5/17 15:53
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（中央社記者江明晏台北17日電）COVID-19疫情爆發以來，不少產業受挫，電商產業反倒受惠。東森購物網表示，今年第1季獲利再創新高，因應未來業務擴充，宣布今年將擴大徵才，共計開出500個職缺。

後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代，電商市場被看好前景。東森購物表示，過去5年持續處在穩定成長階段，今年第1季合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）為72.6億元，獲利4.6億元，較去年同期成長12.2%。

東森購物網今天發布新聞稿宣布，今年第1季獲利再創新高，因應未來業務擴充，今年將擴大徵才，共計開出500個職缺，包含電子商務商品開發、網路行銷人員、社群媒體人員、營運專案人員、跨境電商人員、行為分析師、會員行銷主管、購物專家、行銷企劃、品牌公關等。

東森購物網指出，目前電子商務部是業績貢獻第1名的部門，員工平均年齡不到30歲，電商部門預計徵才150人。

東森購物網表示，這次徵才的500個職缺中，以「行為學分析師」最特別，東森購物用大數據來經營客戶，因此要找尋熟悉統計分析、預測模型建置、熟悉機器學習演算法，並具備程式撰寫能力、思考邏輯清晰的人才。

另外，電視購物「製作人」要具備懂得說故事、判斷商品優勢的能力，「商品開發」則需要洞察市場商機、挖掘優質商品的能力。（編輯：楊蘭軒）1110517

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