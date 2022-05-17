沃旭全球首艘客製台籍運維船亮相 投入大彰化風場

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沃旭能源17日舉行全球首艘客製化台灣籍運維作業船「大三商領航」號的啟航典禮，將透過引進世界級運維專業，協助本地廠商跨足離岸風電，累積海事工程和運維經驗。（沃旭能源提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月17日

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（中央社記者曾智怡台北17日電）沃旭能源今天舉行全球首艘客製化台灣籍運維作業船「大三商領航」號的啟航典禮，將透過引進世界級運維專業，協助本地廠商跨足離岸風電，累積海事工程和運維經驗，並持續訓練本地專業人才。

沃旭能源「大三商領航」號正式亮相，代表900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場超過25年的風場運維正式揭開序幕。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭是台灣市場首家也是唯一採用運維作業船的風場業者，大彰化離岸風場計畫開發之初，沃旭就明確規劃扶植在地離岸風電產業發展，超前部署主動與大三商航運簽訂長達15年船舶租約，將世界級運維專業引進台灣，協助本地廠商跨足離岸風電，取得風場長期運維業務。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）表示，沃旭能源採用客製運維作業船「大三商領航」號，展現高規格、高性能以及高效率運維服務的核心專業能力；同時，沃旭能源已建立並培養傑出的台灣籍運維團隊，未來數十年，這支本地團隊將為台灣實現能源轉型目標做出重要貢獻。

大三商航運董事長林宏年表示，大三商很高興響應台灣政府開發乾淨能源，攜手沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造「大三商領航」號；同時也很榮幸引領台灣船運產業，掌握離岸風電運維新商機。

沃旭能源表示，「大三商領航」號是沃旭運維團隊以及船員「海上的家」，設置60間運維工程師單人船艙、以及27間船員船艙，提供多種休閒娛樂空間、健身設施、網路設施以及多樣化美味營養的現煮餐點，為所有海上工作夥伴的堅強後盾。

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這艘運維作業船總長85.48公尺、寬19.5 公尺、最大吃水深度5.6 公尺，可允許「大三商領航」號在2.5公尺的浪高下安全地作業，船舶噸位數為5872噸；甲板及倉庫可載重噸位達2611.6公噸，滿足長期運維補給存放需求。

沃旭能源表示，此艘運維作業船配備先進科技，包括方便運維工程師從船上「走路去上班」（Walk to Work）的動態補償舷梯 （ Motion Compensated Gangway）、先進船舶動態定位系統（Dynamic Positioning System），並配備有減少晃動的3D動態穩定技術起重機（3D Motion Compensated Crane），能顯著提升吊掛與作業安全並提升工作效率。（編輯：林興盟）1110517