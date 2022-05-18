電子金融航運齊揚 台股盤中16200點震盪整理

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（中央社記者賴言曦台北18日電）美股收高帶動台股行情，電子、金融、航運類股走揚，推升加權指數站上16200點關卡，衝破10日均線約16084點，最高達16242.59點，盤中在16200點附近徘迴。

截至10時58分，加權指數上漲156.68點，為16212.77點，成交值新台幣1266.98億元。台積電約漲1%，聯電、鴻海皆上揚逾1%；群創、友達分別上漲6%、4%，半導體、光電、電子零組件延續強勢格局。

金融類股今天盤中漲幅超過1%，擺脫防疫險理賠爭議及海外投資損失疑慮的陰霾，華南金、富邦金、國泰金漲幅均在2%以上。

航運類股方面，貨櫃三雄甩開國際航運業者看壞下半年運價的陰影，加上散裝市場需求看升，波羅的海綜合指數（BDI）17日小漲0.32%，帶動航運類股齊揚。長榮、陽明漲幅1%以上，萬海漲幅超過2%；散裝航商如慧洋-KY漲逾1%，裕民漲幅則在1%內。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股經歷利空出盡後迎來多頭格局，具基本面價值的族群開始表態，其中以科技類股擔綱反攻的主要角色，而在多頭趨勢裡，又以半導體擔綱領軍角色，搭配電動車、車用電子相關族群，有望持續帶領台股走向短波段上漲格局。（編輯：楊蘭軒）1110518