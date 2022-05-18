英特爾全球新鮮人職缺 至少招募3成女性技術人才

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美商晶片大廠英特爾公布企業責任報告表示，2022年在全球社會新鮮人職缺上將招募至少30%的女性技術人才。圖為英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧。（英特爾提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月18日

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（中央社記者吳家豪台北18日電）美商晶片大廠英特爾（Intel）公布企業責任報告指出，將努力發揮現有人才的作用，同時在產業建立多元化的人才管道；英特爾已設定2022年的全球目標，在社會新鮮人職缺上招募至少30%的女性技術人才。

報告指出，透過與美國國家科學基金會合作，英特爾將在未來10年內投資1億美元（約新台幣29.7億元），與俄亥俄州和全美各地大學、社區學院和科技教育工作者建立教育和研究合作，持續推動半導體製造業的研究和工作發展。

報告也提到，英特爾在大幅擴展全球業務的同時，不斷提升產品與平台的能源效率並減少碳足跡，同時攜手客戶和產業夥伴，為整個科技生態系打造減少溫室氣體足跡的解決方案。

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此外，英特爾致力推動減少溫室氣體排放、能源使用、水資源使用和廢棄物的產生，已在3個國家實現淨正用水量（指回收水量比消耗水量多），在全球範圍內持續使用80%的再生能源，並將採取掩埋方式處理的廢棄物比率維持在5%。

英特爾表示，今天人們面臨許多巨大的挑戰，英特爾仍在努力因應全球疫情、社會公義、戰爭、氣候變化等衝擊及其他許多問題。在這種全球形勢下，整個產業必須團結一致，以確保科技能夠作為一股良善的力量而被運用。（編輯：蘇志宗）1110518