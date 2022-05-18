更多編輯台推薦新聞：
台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎
文化

台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

英特爾全球新鮮人職缺 至少招募3成女性技術人才

2022/5/18 19:58（5/18 20:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美商晶片大廠英特爾公布企業責任報告表示，2022年在全球社會新鮮人職缺上將招募至少30%的女性技術人才。圖為英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧。（英特爾提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月18日
美商晶片大廠英特爾公布企業責任報告表示，2022年在全球社會新鮮人職缺上將招募至少30%的女性技術人才。圖為英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧。（英特爾提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北18日電）美商晶片大廠英特爾（Intel）公布企業責任報告指出，將努力發揮現有人才的作用，同時在產業建立多元化的人才管道；英特爾已設定2022年的全球目標，在社會新鮮人職缺上招募至少30%的女性技術人才。

報告指出，透過與美國國家科學基金會合作，英特爾將在未來10年內投資1億美元（約新台幣29.7億元），與俄亥俄州和全美各地大學、社區學院和科技教育工作者建立教育和研究合作，持續推動半導體製造業的研究和工作發展。

報告也提到，英特爾在大幅擴展全球業務的同時，不斷提升產品與平台的能源效率並減少碳足跡，同時攜手客戶和產業夥伴，為整個科技生態系打造減少溫室氣體足跡的解決方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，英特爾致力推動減少溫室氣體排放、能源使用、水資源使用和廢棄物的產生，已在3個國家實現淨正用水量（指回收水量比消耗水量多），在全球範圍內持續使用80%的再生能源，並將採取掩埋方式處理的廢棄物比率維持在5%。

英特爾表示，今天人們面臨許多巨大的挑戰，英特爾仍在努力因應全球疫情、社會公義、戰爭、氣候變化等衝擊及其他許多問題。在這種全球形勢下，整個產業必須團結一致，以確保科技能夠作為一股良善的力量而被運用。（編輯：蘇志宗）1110518

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族