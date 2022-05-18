台股4月跌1100點 台股基金規模縮減逾1成

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）受到大陸封城及美國聯準會（Fed）升息衝擊，近期台股跟隨全球股市重挫。4月台股加權指數下跌1100點，跌幅6.22%，OTC指數跌幅更高達10.25%，拖累台股基金淨值下滑，基金規模也大幅縮減逾1成，為去年9月來新低。

根據投信投顧公會資料，全市場主動式台股基金規模，從3月的4164.75億元，下滑至4月的3650.99億元，為去年9月以來新低，月減幅達到12.34%。

台股基金規模前10大投信公司的月減幅普遍也在1成以上，檢視前5大投信跌幅分別為，龍頭元大投信月減幅14.75%，安聯投信跌幅17.52%，國泰投信跌幅10.04%，統一投信跌幅5.05%，復華投信則下滑13.86%，僅統一投信跌幅低於10%。

統一投信表示，下滑幅度最少，主要是旗下台股基金在4月共獲得淨申購逾14億元，有新資金的買盤挹注，使得台股基金規模排名前進一名，位列第4大，僅次於元大、安聯及國泰投信。

展望台股後市，隨著中國大陸準備解除封城，企業陸續復工，加上美股反彈，股市氣氛也開始好轉。統一投信表示，鑒於財報利空已反映、台灣疫情預計於5月底達到高峰及上海復工消息刺激，短期台股底部已逐漸浮現。而上市櫃公司5月營收公告及聯準會下次利率會議，皆須等到6月上旬，也讓台股這段時間處於消息真空期，有機會走一波跌深反彈行情，在震盪中將底部墊高。

統一投信認為台股中長期仍不看淡，但也提醒，目前市場仍充斥不確定性，投資人布局時仍以分批進場為上策，以控制風險。（編輯：趙蔚蘭）1110518