大學光首季獲利創高 看好兩岸近視雷射手術市場

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（中央社記者潘智義台北19日電）大學光今天表示，台灣適合雷射手術近視人口約1200萬人，以2020年手術量來看約2萬人，僅占0.16%；中國適合雷射手術人口約7億人，2020年手術量為75萬人，更僅占0.11%，顯示台灣、中國的近視雷射手術市場成長空間相當大。

大學光學今天參與櫃買中心線上法人說明會，說明首季財報。第1季營收新台幣8.35億元，季增13.4%、年增36.9%；第1季淨利歸屬本公司業主2.13億元，創歷史新高，季增15.9%，年增42.8%，每股稅後盈餘2.8元

大學光表示，相對於韓國年化雷射手術比例是台灣的5倍，台灣、中國的近視雷射手術市場成長空間相當大。

大學光學說明，在台灣的眼科服務據點共26個，其中最新的據點是在台南東區，中國有11個據點；眼鏡視光服務據點在台灣有34個、中國11個。

大學光學解釋，眼科服務主要鎖定屈光雷射、白內障手術，其中屈光手術採用SMILE技術、白內障手術則引進類似達文西手臂的高階飛秒白內障雷射技術，提高精準度、手術效率、降低人為錯誤及疏失。（編輯：張均懋）1110519