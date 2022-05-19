美聯準會放鷹股匯雙挫 新台幣貶5.9分收29.769元
2022/5/19 18:24（5/19 18:47 更新）
台灣股匯市19日雙雙收黑。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北19日電）美國聯準會再度釋放鷹派訊號，引發市場憂心，台灣股匯市雙雙收黑，新台幣兌美元今天收盤收29.769元，貶5.9分，台北及元太外匯市場總成交金額14.765億美元。
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派發言再度引發市場憂慮，擔心聯準會為了抑制通膨採取更激進作法，美股暴跌，台股今天開低震盪，早盤一度大跌404.13點，隨後指數跌勢收斂，終場下跌276.54點，收在16020.32點。三大法人今天同步賣超，合計賣超172.62億元。
外匯交易員表示，台股大跌，外資從買超轉為賣超，拖累新台幣走勢，不過央行也緊盯匯市，尾盤貶幅有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.770元，最高來到29.750元、最低29.799元，最後收29.769元，貶5.9分。
外匯交易員表示，Fed鷹派訊號讓市場擔心經濟前景，推升避險情緒升溫，美元、日圓走強，其他亞洲貨幣幾乎都走軟，新台幣短期恐持續偏弱整理。（編輯：張均懋）1110519
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