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台積電股價下跌16元 零股交易金額激增56.7%

2022/5/19 19:21（5/19 19:41 更新）
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台積電19日走勢疲弱，以新台幣522元作收，下跌16元。（中央社檔案照片）
台積電19日走勢疲弱，以新台幣522元作收，下跌16元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹19日電）台股重挫276.54點，收在16020.32點，台積電走勢疲弱，以新台幣522元作收，下跌16元，盤中零股交易升溫，成交105萬5381股，金額5.52億元，較18日大增56.7%。

隨著通膨和經濟衰退疑慮再度升高，美股重挫，道瓊工業指數大跌1164.52點，跌幅3.57%；科技股那斯達克指數下跌566.36點，跌幅4.73%；費城半導體指數下挫158.54點，跌幅5.17%。

台積電美國存託憑證（ADR）滑落至90.53美元，下跌2.79美元，跌幅2.79%，台積電在外資、投信與自營商三大法人同步賣超共1萬2518張，股價開低震盪收低，終場下跌16元，收在522元，市值縮水4148億元，滑落至13.53兆元。

台積電今天成交量萎縮至2萬9000張以下，盤中零股交易卻明顯升溫，成交105萬5381股，成交金額5.52億元，較18日的3.52億元，大增56.7%，為近5個交易日來新高，並占盤中零股交易總金額15.65億元的35.3%，穩居第一。

台積電先前於5月12日股價最低觸及505元波段低點，吸引零股股東踴躍進場，據統計，台積電當天盤中零股交易成交293萬7825股，成交金額高達15.06億元，占盤中零股交易總金額30.98億元的48.6%。（編輯：黃國倫）1110519

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