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經濟成長率是否保4 國發會：5月底才會較明朗

2022/5/19 16:03（5/19 16:11 更新）
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受到俄烏戰爭、通膨壓力等影響，各界關注台灣今年經濟成長率是否還能保4。（中央社檔案照片）
受到俄烏戰爭、通膨壓力等影響，各界關注台灣今年經濟成長率是否還能保4。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）受到俄烏戰爭、通膨壓力等影響，各界關注台灣今年經濟成長率是否還能保4。國發會今天表示，國外機構預估台灣今年經濟成長率落在3.2%至4.42%之間，但還是要等5月底最新預估數字出來後，才會比較明朗。

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，國際貨幣基金（IMF）日前下修全球今年經濟成長率預測，台灣小幅下調至3.2%，較去年10月報告下修0.1個百分點。

各界關注台灣今年經濟成長率是否能夠保4，國發會副主委游建華今天出席行政院會後記者會時表示，目前全球經濟受到俄烏戰爭、通膨壓力、美國升息關係等對實體經濟產生影響，加以中國經濟成長逐漸趨緩，確實對周邊國家與經濟體有一定程度的影響。

他說，現在國外機構對於台灣今年的經濟成長率預估落在3.2%至4.42%之間，但相關的正確數字還是要等5月底主計總處的最新預估數字出來後，才會比較明朗。

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國發會今天在行政院會報告總體經濟情勢及成果，會後發布新聞稿指出，2022年至今，台灣整體施政成果仍延續去年亮眼表現，包含2021年經濟成長率高達6.45%，創11年新高、2022年第一季經濟成長達3.06%；2021年人均GDP首度逾3萬美元，2022年更可望超越韓國。

另外，國發會也說，台灣出口連續7季成長、中央政府總決算已連4年賸餘破千億，台股指數也已連續496天突破1萬5000點。（編輯：蘇志宗）1110519

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