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台股下跌276點力守萬六 法人：關注美國公債殖利率

2022/5/19 18:19
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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天震盪收跌276.54點，力守16000點關卡，收在16020.32點，留127點下影線，成交值新台幣2306.59億元。法人表示，台股處於築底過程，關注美國公債殖利率動向。

台股今天包括電子、金融與傳統產業股全面下挫，分析師王兆立說，市場恐慌氣氛高漲，投資人主要擔心發生停滯性通膨。

王兆立表示，因為市場存在灰犀牛，投資人信心脆弱，台股反彈走勢不會很順利，當反彈指數遇到壓力便可能震盪回檔。

新光投信董事長劉坤錫說，台股目前仍處於築底過程，未來美股依然是影響市場信心與牽動台股走向的關鍵，值得追蹤留意。

王兆立表示，美國十年期公債殖利率、美元指數、恐懼與貪婪指數與外資動向等也都是重要觀察指標，若美國公債殖利率及美元指數不再創高，預期大盤可望逐步走穩。

劉坤錫說，美國聯準會6月利率決策結果應是全球投資人關注的焦點，預期在結果出爐前，國際股市可能持續動盪，待變數消除後，走向可望趨於明朗化。（編輯：黃國倫）1110519

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