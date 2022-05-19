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電金傳產齊跌 台股下挫276點力守萬六關卡

2022/5/19 13:49（5/19 14:05 更新）
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台股19日開低震盪，終場下跌276.54點，收在16020.32點，力守16000點關卡，留127點下影線。（中央社檔案照片）
台股19日開低震盪，終場下跌276.54點，收在16020.32點，力守16000點關卡，留127點下影線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北19日電）台股今天開低震盪，在電子、金融與傳產類股齊跌，早盤最低達15892.73點，大跌404.13點，隨後低接買盤進場，指數跌勢收斂，終場收在16020.32點，下跌276.54點。

台股加權指數今天力守16000點關卡，收在16020.32點，下跌276.54點，跌幅1.7%，留127.59點下影線，成交值新台幣2306.59億元。

費城半導體指數大跌5.17%，台積電股價同步走低，收在522元，下跌16元，市值縮水4148億元，滑落至13.53兆元，影響大盤指數約133點。

聯發科、大立光、矽力-KY與信驊等權值、高價股紛紛下挫，影響電子類股指數下跌1.67%。

傳產股也難逃下挫走勢，僅百貨類股指數逆勢收漲0.77%，其餘類股指數跌幅普遍超過1%，紡織類股跌2.38%，跌幅較大。金融股同樣弱勢表現，類股跌幅達2.45%。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股目前仍處於築底過程，美股依然是影響市場信心與台股走勢的關鍵，後續走向是重要觀察指標。（編輯：楊凱翔）1110519

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