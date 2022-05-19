美股重挫超過千點 法人：台股可能震盪
2022/5/19 08:27（5/19 08:37 更新）
（中央社記者張建中台北19日電）美股重挫，道瓊工業指數大跌1164.52點，跌幅3.57%，那斯達克指數下挫566.36點，跌幅4.73%。法人表示，恐不利台股表現，不排除震盪可能。
隨著通膨和經濟衰退疑慮再度升高，美股收低，道瓊工業指數大跌1164.52點，跌幅3.57%；標準普爾指數下滑165.17點，跌幅4.04%；那斯達克指數下跌566.36點，跌幅4.73%；費城半導體指數下挫158.54點，跌幅5.17%。
台積電ADR收在90.53元，下跌2.79美元，跌幅2.79%。聯電ADR收在8.32美元，下跌0.34美元，跌幅3.93%。
國內外產業訊息方面，上海近期逐步復工，雖然需要一定時間，裕隆目前仍維持之前全台年度汽車市場43.6萬輛規模的預估。
元太看好今年可望延續2021年的營運成長動能，營業利益將持續成長，主要動能來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板，及物流等應用市場的強勁需求。
中鋼自結4月稅前淨利新台幣56.6億元，月增17%，年增4.64%；累計前4月稅前淨利201.6億元，年增4.6%。
法人表示，台股近日反彈，成交量並未明顯擴增，量價結構不盡理想，隨著美股重挫回檔，恐再度影響市場信心，不排除震盪可能。（編輯：郭無患）1110519
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