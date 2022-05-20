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國際鎳價波動大 唐榮：後市穩中求成長

2022/5/20 16:34
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（中央社記者賴言曦台北20日電）唐榮今天舉辦線上法說會，副總經理劉岳前說，不鏽鋼市場長期基本面有撐，但俄烏戰爭、中國封城及通膨衝擊產業，且國際鎳價短期波動劇烈，看待後市審慎樂觀、穩中求成長。

劉岳前表示，今年的產銷規劃量每月平均銷售量1.8萬公噸、年銷售量21.6萬公噸，然而首季每月平均銷售量僅1萬5044公噸，且在上述不利因素持續推升不鏽鋼價格下，買盤進入觀望，預料第2季接單量將持續偏低。

劉岳前指出，如果上述不利因素能在6月份進入穩定，第2季減少的接單量有望至第3季顯現，但由於相關影響因素不確定性大，對後市雖然抱持審慎樂觀態度，仍要繼續觀察。

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展望後市，劉岳前認為，不鏽鋼市整體產業在擴廠、對鎳需求強勁等基本面支撐下，市場仍有支撐力道，但國際鎳價短期波段劇烈、利空因素多，唐榮計劃透過加強產銷存運、提升土地出租等業外收入、強化財務監控及公司治理，以「穩中求成長」作為今年營運主軸，以減少風險與衝擊。

唐榮今年第1季營收新台幣40.34億元，年增31.65%；稅後淨利2.89億元，年增418.71%，每股稅後盈餘（EPS）0.83元。（編輯：張均懋）1110520

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