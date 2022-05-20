鴻海與國巨增資助攻 國創取富鼎3成股權成最大股東

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海與被動元件大廠國巨今天宣布增資合資公司國創半導體（XSemi Corporation）新台幣31億元，國創也參與功率元件大廠富鼎先進私募，將持有富鼎30.08%股份，成為最大股東。

鴻海與國巨今天共同發布新聞稿指出，雙方參與合資公司國創半導體31億元的增資計畫，鴻海將持有國創增資後51%股權，國巨及關聯企業持有49%股權；透過這次增資，國創董事長、副董事長職務也將分別由鴻海董事長劉揚偉、國巨董事長陳泰銘擔任。

國創也宣布以28.868億元參與功率元件大廠富鼎先進私募，取得富鼎這次3.5萬張私募發行新股，預計增資完成後，國創將持有富鼎30.08%股份，成為最大股東。

鴻海與國巨指出，國創半導體總部設在新竹竹北，主要設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的類比IC與功率元件，國創主要服務策略性系統客戶與通路客戶。

鴻海與國巨指出，雙方客戶都需要數量龐大的類比IC與功率半導體，正是合資成立國創半導體的初衷。國創正透過自有設計，並與其他半導體大廠在產品設計、製程產能、銷售通路上展開多元合作，增強類比IC及功率元件產品線，加上與富鼎合作，可完整提供客戶穩定安全的全方位解決方案。

鴻海與國巨表示，2020以來半導體供需失衡，對現有客戶生產營運造成極大衝擊，新的市場機會如電動車、數位健康、機器人、宅經濟興起，促使國創加速策略布局半導體產業。

國創與富鼎策略結盟，富鼎MOSFET產品線擁有超過千個規格產品，將補足國創在IC產品策略藍圖，並與國創發展的電源管理IC、第三代半導體碳化矽SiC元件模組相互搭配；而富鼎可藉由鴻海電動車事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場。

劉揚偉表示，鴻海集團加速布局半導體，透過鴻揚SiC晶圓廠與BOL（Build-Operate-Localize）推展區域晶圓產能合作，微控制器/系統單晶片與車廠合作，國創的類比IC及功率半導體除了參與車廠合作外，功率模組也有不錯進展。

他指出，這次國創參與富鼎私募，將一次備齊低中高壓Si MOSFET產品線，這將對未來新興產業如電動車及工業，提供穩定的半導體供應來源。

陳泰銘表示，與富鼎結盟就是為了抓住類比IC及功率半導體未來的契機，這符合國巨對全球客戶提供全方位零組件解決方案的策略。（編輯：蘇志宗）1110520