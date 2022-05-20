集邦：50至65吋面板跌破現金成本 6月廠商虧損壓力大

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﹙中央社記者潘智義台北20日電）集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓表示，目前65、55、50吋電視面應都跌破現金成本，到6月可能各尺寸面板都跌破現金成本，代表面板廠將出現虧損壓力。

范博毓接受線上採訪指出，目前預期電視面板在6月將持續下跌，且各尺寸都可能面臨跌破現金成本的壓力。目前全球幾個主要區域電視需求受到通膨等不利因素干擾，品牌客戶對面板需求持續疲弱，加上面板廠對於減產態度仍保守，導致供過於求問題持續惡化。

他說明，調查顯示電視面板價格5月下旬續跌，且跌勢較4月擴大，32、43吋每片均價較4月下跌約5美元，55吋跌約7美元，65、75吋同樣有產能過剩的壓力，下跌約13至15美元。

另外，筆電面板因需求疲弱，品牌商庫存水位仍高，對面板拉貨意願不高，4月下旬除了11.6吋下跌約1.5至1.6美元之外，其他主流尺寸跌勢約落在2.8至2.9美元。

液晶顯示器（Monitor）面板方面，5月下旬同樣面臨需求不振的影響，跌勢也稍有擴大的跡象，5月下跌約落在4至5美元。

集邦科技旗下面板研究中心WitsView最新調查，5月下旬面板報價當中，65吋電視面板的跌勢最大，每片均價為142美元，相較5月上旬下跌8美元，相較4月上旬則下跌13美元，下跌8.4%。

此外，55吋面板每片均價為97美元，較5月上旬下跌5美元；43吋面板均價為61美元，比5月上旬下跌4美元；32吋面板均價為33美元，較5月上旬下跌3美元。

顯示器方面，23.8吋高階廣視角面板及21.5吋廣視角面板在5月下旬的均價相較4月下旬均下跌7%以上。其中，23.8吋高階廣視角面板從4月下旬的69.6美元下跌至5月下旬的64.6美元；21.5吋廣視角面板從4月下旬的54.8美元下跌至5月下旬的50.8美元。

另外，27吋高階廣視角面板均價從4月下旬的79.7美元下降5%，5月下旬均價為75.7美元。

筆電面板部分，5月下旬17.3、15.6、14吋3種尺寸面板價格與5月上旬相較均下跌1.9美元；與4月下旬相比均下降2.9美元。11.6吋面板5月下旬均價為25.7美元，較5月上旬下跌1美元。（編輯：張均懋）1110520