第2起金金併露曙光？ 新光金將成立合併評估小組

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（中央社記者謝方娪台北20日電）新光金今天召開董事會，經2/3以上董事同意通過成立專案小組評估合併可行性，研究合併可行性對象不限於台新金，也包含其他金控在內。

新光金董事吳東明、洪士琪在3月董事會以臨時動議提案就新光金與台新金合併可行性成立專案小組進行評估，獲董事林伯翰、吳昕達附議，消息一出掀起市場高度關注；在4月19日審計委員會上，新光金3名獨董認為事涉公司重大議題，應謹慎處理使程序完備，一致同意送請董事會討論。

新光金今天董事會上就相關提案進行討論，獨董許永明、吳啟銘於董事會上表示反對意見，2名獨董認為合併評估是公司策略選項之一，不反對成立評估小組對市場所有可能合併標的進行評估以追求公司最大利益，但此案涉及公司重大議題，對於以明確舉例方式列出對象及提出的時間點、程序、方式與可能涉及的法律問題應謹慎處理，故表決時對議案表示反對意見。

新光金今天晚間公告，針對新光金與台新金等金控公司合併可行性成立專案小組進行評估一事，未經審計委員會通過，不過經全體董事2/3以上同意通過。換言之，新光金將成立研究合併可行性的專案小組，且研究合併可行性對象不限於台新金，其他金控也在研究範圍內。

新光金前董事長吳東進及台新金現任董事長吳東亮為新光集團已故創辦人吳火獅的長子和三子，早在2002年，新光金和台新金曾有意合併，不過後因新光人壽要強化財務體質，一口氣增提新台幣196億元責任準備金，合併案最終破局。

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2021年度新光金總資產規模已達4.65兆元，居上市櫃金控前4強，台新金總資產規模2.51兆元，居金控第12名，若同屬泛新光集團的新光金和台新金最終合併，總資產將可超越中信金，僅次於金控雙雄國泰金與富邦金。

此外，為強化子公司財務和資本結構並提升資本適足率，新光金董事會今天也通過擬投資新光銀行普通股2.24億股，每股暫定13.81元，交易總金額為1億美元，折合約新台幣29.22億元；另投資新光人壽普通股3.68億股，每股暫定25.05元，交易總金額約新台幣92.43億元。（編輯：潘羿菁）1110520