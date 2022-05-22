電動車專屬時間電價6/1實施 尖離峰每度電價差4倍

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（中央社記者謝方娪台北22日電）台電近日將公布「電動車專屬時間電價」，全年尖峰用電時段每度皆逾新台幣8元，和離峰時段價差達4倍。新制6月1日起實施，估可望引導50%電動車主至離峰時段充電。

台電表示，目前台灣純電動車約1萬餘輛，考量電動車銷量成長速度加快，因此規劃「電動車專屬時間電價」，盼先引導電動車主避開用電尖峰、改至離峰時段充電。經濟部已核定「電動車專屬時間電價」，預計25日正式公告，6月1日起實施。

根據台電規劃，電動車專屬費率表包含「基本電費」和「流動電費」2區塊，基本電費除固定按戶每月計收262.5元，另在夏月（6月至9月）經常契約每瓩每月收47.2元、非夏月每瓩每月收34.6元。

流動電費方面，夏月尖峰時段為下午4時至晚上10時，每度電收8.35元，非夏月尖峰時段為下午3時至晚上9時，每度電8.13元；夏月離峰時段每度電收2.05元，非夏月離峰時段每度電收1.95元。

相比電動車原先按一般電價計費，電動車新費率表基本電費變便宜；另外，尖、離峰時段每度電價格差距拉大至4倍，希望鼓勵電動車主選在太陽光電充足時段或夜半用電低峰期為電動車充電。

台電表示，待電動車專屬費率表上路後，估可望引導一半電動車主至離峰時段充電。（編輯：林淑媛）1110522