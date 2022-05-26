經部國營事業考績待政院核定 年終上看4.4個月

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（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部國營會今天表示，台電、中油等4家國營事業均呈報甲等考績，經濟部斟修積分後，已上報行政院，預計6月底前公布考成獎金核定結果；績效獎金已經過審核，確定最多2.4個月，兩者合計，員工最多可領4.4個月年終。

國營事業年終獎金分兩部分，包含行政核定的考成獎金，最多2個月；以及就各別事業盈餘狀況，額外發放最高2.4個月的績效獎金，兩者合計最多可領到4.4個月。由於台電去年發生數次大停電事故，外界關注年終獎金是否予以下修。

績效獎金方面，一般而言，各事業體在年初關帳後，2月會提報盈虧資訊給經濟部。根據國營事業去年財報，中油自結虧損新台幣434億、台電初編決算獲利256億元、台糖稅前淨利37.5億、台水虧損14.1億元。

經濟部會在4月召開學者專家組成的「經營績效獎金審議委員會」，審議各公司受政策任務負擔金額，加計政策因素影響後，算出實際績效獎金。國營會今天表示，經濟部已審核通過國營事業績效獎金，核發最高2.4個月獎金。

考成獎金部分，國營會表示，4家國營事業均在3月呈報甲等考績，經濟部根據去年狀況評定、調整積分，並已上報至行政院，進行最後調整決定，預計6月底前公布核備結果。

國營會補充，依據個人表現、所屬單位及員工績效高低、員工全勤獎金等因素，每名員工依據考績及貢獻度不同，實際領取的獎金會有差異，並非齊頭式平等。（編輯：楊蘭軒）1110526