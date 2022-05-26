更多編輯台推薦新聞：
快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異
生活

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市高中以下遠距教學再延長一週 教育局下午說明
首頁 / 產經

經部國營事業考績待政院核定 年終上看4.4個月

2022/5/26 10:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部國營會今天表示，台電、中油等4家國營事業均呈報甲等考績，經濟部斟修積分後，已上報行政院，預計6月底前公布考成獎金核定結果；績效獎金已經過審核，確定最多2.4個月，兩者合計，員工最多可領4.4個月年終。

國營事業年終獎金分兩部分，包含行政核定的考成獎金，最多2個月；以及就各別事業盈餘狀況，額外發放最高2.4個月的績效獎金，兩者合計最多可領到4.4個月。由於台電去年發生數次大停電事故，外界關注年終獎金是否予以下修。

績效獎金方面，一般而言，各事業體在年初關帳後，2月會提報盈虧資訊給經濟部。根據國營事業去年財報，中油自結虧損新台幣434億、台電初編決算獲利256億元、台糖稅前淨利37.5億、台水虧損14.1億元。

經濟部會在4月召開學者專家組成的「經營績效獎金審議委員會」，審議各公司受政策任務負擔金額，加計政策因素影響後，算出實際績效獎金。國營會今天表示，經濟部已審核通過國營事業績效獎金，核發最高2.4個月獎金。

考成獎金部分，國營會表示，4家國營事業均在3月呈報甲等考績，經濟部根據去年狀況評定、調整積分，並已上報至行政院，進行最後調整決定，預計6月底前公布核備結果。

國營會補充，依據個人表現、所屬單位及員工績效高低、員工全勤獎金等因素，每名員工依據考績及貢獻度不同，實際領取的獎金會有差異，並非齊頭式平等。（編輯：楊蘭軒）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族