萬海看好旺季供不應求 營運努力超越去年

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（中央社記者賴言曦台北26日電）萬海今天召開股東會，通過配發每股新台幣10.5元現金股利及1.5元股票股利；副董事長陳力指出，預期全球經濟將持續復甦，預料今年對於航運業來說仍是供不應求。

陳力表示，國際貨幣基金（IMF）預估今年的經濟成長率為3.6%，預期全球經濟將持續復甦，但成長力道趨緩；海運研究機構Alphaliner則預估，今年貨量需求增長4.9%，船舶運力供給增長4.3%，全年度對於航運業來說，仍是供不應求。

展望2022年下半年度，陳力指出，俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離COVID-19疫情影響，疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題，使企業更積極思考供應鏈的重新布局，未來供應鏈將有可能朝向區域化、在地化的形式存在，考驗著航運業的應變能力。

他表示，萬海將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入的二手船新增運力，相信可以因應緊接而來的下半年需求旺季，全年營運仍朝超越去年努力邁進。

萬海2021年營收累計2280.05億元，年增178.46%，稅後淨利1033.43億元，每股純益（EPS）為42.35 元，年增813%。

萬海今年第1季營收805.03億元，年增108.47%，稅後淨利406.12億元，年增 176.42%，每股純益16.64元；各項數字創歷年同期新高。（編輯：楊凱翔）1110526