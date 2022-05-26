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阿里巴巴發布財報 第1季淨利降24%

2022/5/26 22:00
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（中央社台北26日電）中國電商巨頭阿里巴巴集團今晚發布其2022財年業績，營收人民幣8530.62億元（約新台幣3.73兆元），年增19%；淨利潤（非美國通用會計準則）1363.88億元，年減21%。

阿里巴巴2022財年第4季（今年1至3月）營收2040.5億元，不按美國通用會計準則計算，淨利潤197.99億元，也比前一年同期下降24%。

綜合陸媒報導，相對於騰訊控股6天前繳出有史以來最差的第1季財報，營收沒成長，淨利還大減51%，阿里巴巴雖然獲利也減少，但今年第1季的表現高於市場預期。美股今晚開盤，阿里巴巴股價跳空大漲6%。

財報指出，阿里雲全年總收入在抵銷後為745.68億元，實現了13年來首次年度盈利，從上一財年的虧損22.51億元大幅改善為今年的盈利11.46億元，是中國唯一實現盈虧平衡的雲服務商。

阿里巴巴並稱，全球年度活躍消費者達到13.1億，按年淨增長1.77億。其中，中國市場消費者首次突破10億，海外市場消費者達3.05億，分別淨增1.13億和6400萬。（編輯：楊昇儒）1110526

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