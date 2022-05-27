亞聚通過配息3元 太陽能市場樂觀支撐EVA行情

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（中央社記者賴言曦台北27日電）亞聚今天召開股東會，展望後市，董事長吳亦圭表示，各國積極推動綠能政策，使太陽能電池封裝膜需求長期展望樂觀，可望對EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物） 行情提供有力支撐。

亞聚今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣3元；吳亦圭透過致股東報告書表示，研究機構預測，全球經濟邁向成長，為與經濟成長密切關聯的石化產業發展提供加分效果，但各地受COVID-19疫情干擾程度不一，形成景氣增長、就業、通膨等週期性錯位及動能不同步的現象。

吳亦圭提到，加上中國大陸、韓國等國的 EVA新產能投產放量，甚至地緣政治紛擾引發區域性戰爭，推升石化產品價格波動程度加大等，使得 EVA 供需兩端變數及市場的不確定性增加。

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吳亦圭表示，所幸因淨零排放議題及能源轉型的趨勢下，各國積極推動綠能政策，使太陽能電池封裝膜需求長期展望樂觀，可望對 EVA 行情提供有利支撐。

吳亦圭也指出，亞聚經評估市場競爭與未來產業發展情形後，設立今年全年 LDPE（低密度聚乙烯）、EVA 銷售目標約 13.6 萬噸；期望透過提升產品品質、生產穩定度及強化銷售管道等多方位措施提高客戶滿意度，配合市場趨勢靈活調適產品組合，發揮產線小而美的特長，致力達成營運目標。（編輯：林興盟）1110527