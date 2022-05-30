京元電：半導體成熟製程產能仍是瓶頸

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）晶圓測試廠京元電董事長李金恭表示，半導體成熟製程產能依然是瓶頸，整體製造產能不會寬鬆，中國大陸當地COVID-19疫情與缺料造成供應鏈中斷的問題，促使世界各主要經濟體擬自建半導體供應鏈。

京元電將於6月29日舉行股東常會，在日前公布致股東報告書中，李金恭表示，中國大陸當地COVID-19疫情與缺料造成供應鏈中斷的問題，也促使世界各主要經濟體擬自建半導體供應鏈；同時反壟斷法對半導體重要的大型企業合併案，抵制將持續。

展望今年營運，李金恭指出，在半導體產業供需平衡上，台灣製造供應鏈產能擴增嚴謹，成熟製程產能依然是瓶頸，科技進步推動的需求仍持續，眾多創新科技應用終端商品推陳出新，製造產能仍不會寬鬆。

李金恭表示，上市公司更加重視全球碳中和、淨零排碳議題等企業社會責任（ESG） 議題，面對國際大客戶快速成長與產能建置的高度依賴，京元電對未來業務成長機會樂觀看待，今年營運成果將再創歷史新紀元。

從應用來看，李金恭指出，包括5G智慧手機、5G網通、物聯網、感測器、Wi-Fi 6、人工智慧學習晶片、伺服器、資料中心運算器、邊緣運算晶片、記憶體、微機電、電動車及汽車駕駛輔助系統（ADAS）和座艙晶片等產品，仍是今年半導體產業成長動能。

展望今年總體經濟環境，李金恭表示，全球各國重振在地經濟成長，但高通膨與失業率問題，促使美國結束貨幣寬鬆政策，將快速調升利率期盼解決問題。在預期性心理下，相對價值高漲的資產，衝擊反應較大，新興市場及亞洲國貨幣趨貶，游資仍然充沛。

李金恭分析，目前高通膨與失業率形成的因素，已較過往傳統經濟模型複雜，貧富差距及民粹政治下，加上國際物流、海運缺櫃何時能回到軌道等問題，升息的漣漪對全球經濟成長率影響程度尚待觀察，總體經濟環境仍存在不確定性。

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觀察中國大陸市場，李金恭指出，中國在內循環政策下，加速發展半導體產業，包括建置中國供應鏈、晶片產品國產替代、製造產能優先給中國內部企業需求，不過由於製程落後，技術成長將放慢。

京元電此次股東會也將討論中止執行子公司京隆科技（蘇州）首次公開發行人民幣普通股A股股票，並中止申請在中國大陸上市案。京元電去年稅後獲利新台幣51.75億元，年增42.3%，創歷年新高，每股稅後純益4.23元，擬配發股息每股3元。（編輯：黃國倫）1110530