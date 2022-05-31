鴻海股東會電動巴士吸睛 每月產能達20輛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

鴻海31日上午在土城虎躍廠舉行股東會，特別安排電動巴士Model T在頂埔廠接送股東，現場有電子媒體守候。中央社記者鍾榮峰攝 111年5月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海今天上午舉行股東常會，特別安排電動巴士Model T接送股東往返頂埔廠和虎躍廠，不少股東特別趕來體驗。鴻華先進指出，目前生產線逐步爬坡，每月可生產20輛。

鴻海今天上午9時在新北市土城總部虎躍廠舉行股東常會，鴻海特別在頂埔廠門口安排電動巴士Model T，接送搭乘捷運的股東們前往虎躍廠參加股東會。

不到8時，鴻海頂埔廠門口已經有電子媒體守候，準備取得股東們上車的鏡頭，陸續有股東拿著通知書，在工作人員的安排下上車。

Model T由鴻海和裕隆合資成立的鴻華先進打造，鴻華先進總經理特助郭耀聰接受中央社記者短暫採訪表示，Model T電動巴士已經在高雄和台南與當地客運合作營運，目前生產逐步爬坡，每月產能可到20輛。

有小股東接受採訪指出，衝著電動巴士Model T，他特別開車到頂埔捷運站轉乘，體驗鴻海電動巴士，這也是他第一次到現場參加鴻海股東會；也有年紀較長的資深股民表示，今年特別早起趕來搭乘電動巴士參加股東會。

Model T電動巴士5月中旬在台南市區5號線試營運，3月中旬也正式行駛高雄市24區間車路線，主要往返高鐵左營站至百貨商場「義享天地」之間。（編輯：楊凱翔）1110531