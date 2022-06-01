美股下挫 法人：若量能加溫台股可望挑戰季線

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股4大指數5月31日下挫，台股在5月最後一天台積電擺尾助攻下，上漲197點，收在16807點，量能放大來到新台幣3872.62億元。法人指出，台股在月線附近築底，若量能持續加溫擴增至3000億元以上，可望挑戰季線。

美國聯邦準備理事會（Fed）成員發表鷹派談話、美國公債殖利率攀高、美國5月消費者信心下滑及投資人關切通貨膨脹，使得美股收低。

道瓊工業指數下滑222.84點，或0.67%，收在32990.12點。標準普爾500指數下跌26.09點，或0.63%，收在4132.15點。以科技股為主的那斯達克指數下挫49.74點，或0.41%，收在12081.39點。費城半導體指數跌挫16.665點，或0.53%，收在3098.687點。

台股5月31日指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果收盤生效，台積電擺尾漲13元黑翻紅，助攻台股反彈上漲197.15點，收在16807.77點，成交值在最後一盤爆出新台幣1591.34億元大量下，放大來到3872.62億元，三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超231.83億元，其中自營商賣超10.22億元，投信買超9.59億元，外資及陸資買超232.46億元。

台積電與聯發科尾盤在大量買盤湧入拉抬下，股價最後一筆分別急拉新台幣14元及11元，合計拉升指數約121點；台積電市值攀升至14.52兆元，收在560元，漲幅2.38%，聯發科股價衝破900關卡，收在905元，漲幅3.08%。

台股5月份上漲215.59點，月線收出帶有976.53點的長下影線。

法人表示，台股站穩月線約16176點後繼續上攻，5月31日收盤逼近季線約16854點，6月起中國COVID-19疫情封控漸解封、台灣本土疫情趨緩，台股在月線附近築底，若台股量能持續加溫擴增至3000億元以上，可望挑戰季線。

不過法人指出，6月起美國將公布包括5月非農就業人數、失業率、ISM服務業指數等經濟數據，對美國股市影響待觀察。

上市櫃公司股東會旺季登場，鴻海董事長劉揚偉在5月31日股東會中表示，未來3年深耕電動車、半導體、新世代通訊等領域，半導體會與電動車應用密切結合，確保車用產能，可因應電動車量產速度；鴻海也布局衛星通訊，最快明年鴻海低軌衛星可望有成果。

劉揚偉也預期，5月業績可望比預期好，第2季和全年營運預估會比今年初的預期好，對下半年供應鏈穩定度有信心。

聯發科董事長蔡明介在5月31日股東會上表示，市場雖有雜音出現，不過需求不會消失，全球數位化轉型持續進行中，長期展望依然樂觀。聯發科執行長蔡力行期待未來3年營收年複合成長率可達15%。

長榮航在5月31日股東會中指出，隨著上海解封，供應鏈開始趕工，電子業有望從「五窮六絕」轉為「五追六趕」，加上美西碼頭工人談判不順，將為航空貨運帶來正面幫助。

台塑化5月31日召開股東會，董事長陳寶郎表示，受通膨、升息、俄烏戰爭及中國封城影響，景氣走勢難以斷言會往哪個方向成長，整體經營環境充滿挑戰，台塑化將謹慎因應。（編輯：郭無患）1110601