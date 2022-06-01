鴻騰中國廠區拚耗能減5% 越南廠配合蘋果推清潔能源

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技表示，今年規劃中國廠區能源消耗總量年減5%，用水和廢氣排放年減10%，越南廠配合蘋果公司（Apple）推動清潔能源。

鴻騰5月31日公布2021年社會企業責任（ESG）報告，展望今年節能減排目標，鴻騰規劃到今年底，能源密度（按產值）每單位產值能源消耗較去年至少下降1%；其中中國大陸廠區能源消耗總量要年減5%，越南廠區要年減1%。

在水資源管理，鴻騰規劃今年用水要較去年下降10%，包括工業和生活廢水每單位產值廢水排放較去年下降5%；在廢氣排放，鴻騰規劃較去年排放下降10%。

在溫室氣體排放管理，鴻騰規劃以2019年為基準，今年底每單位二氧化碳當量排放較去年至少下降1%。

去年鴻騰積極節能減排，用電密度年減8.18%，天然氣消耗密度增加101.6%，天然氣消耗成長幅度大，主要是中國大陸工廠擴建，新車間利用天然氣作為較潔淨能源，另外，去年鴻騰蒸汽消耗密度年減18.6%。

在越南廠，鴻騰表示，已計劃至2025年階段配合蘋果公司推動清潔能源RE100，計劃在越南廠區引進天然能源。

水資源管理部分，鴻騰表示，去年度總耗水密度1431噸/百萬美元，而前年2020年耗水密度1329.12噸/百萬美元。

鴻騰也強化廢水管理，例如中國昆山廠區在2019年投入約人民幣4500萬元升級廢水設施，具備廢水處置全自動控制及監控和異常報警等功能，淮安廢水處理設施今年升級改造，越南污水處理廠去年投入使用。

在溫室氣體排放管理，鴻騰指出，去年度溫室氣體總排放密度顯著下降，由前年2020年的80.16噸/百萬美元下降至去年71.02噸/百萬美元；鴻騰子公司Belkin也減少50%的溫室氣體排放，在營運過程中使用25%的再生能源。（編輯：楊蘭軒）1110601