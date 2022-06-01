不用再怕找不到保單 保險存摺平台正式上線

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壽險公會推出「保險存摺」平台，1日正式上線，民眾可隨時隨地查詢以本人為要保人或被保險人的所有人身保險已投保狀況。（圖取自保險存摺網頁insurtech.lia-roc.org.tw）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）民眾不用再翻箱倒櫃找保單，壽險公會推出「保險存摺」，於今天正式上線，民眾可隨時隨地查詢以本人為要保人或被保險人的所有人身保險已投保狀況，開啟保單隨身新頁。

現行保險契約多以實體紙本提供給保戶，人身保險保單多為長年期契約，民眾收納保單時，常有保管過程遺失、紙本受潮及占空間等痛點。

壽險公會今天宣布，偕同產險公會、22家壽險、14家產險及中華電信、台灣網路認證公司等合作廠商，在現行保險科技運用共享平台的基礎上建置「保險存摺」，今天正式上線。

壽險公會指出，透過保險存摺平台，可以查詢以本人為要保人或被保險人的所有人身保險已投保狀況，掌握自己投保情形，免除整理、保存的不便，凡已成年具完全行為能力者，均可藉由自然人憑證、晶片金融卡、強化版行動身分識別（即強化版MID）擇一進行註冊成為保險存摺會員。

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保險存摺分為普通會員及白金會員，普通會員免費，享有保單總覽功能；白金會員要繳交年費新台幣100元，可瀏覽所有保單資訊，且可於一年內不限次數完整查看所有保單資料，包含保險公司名稱、險種分類、保單險種、商品名稱、保單號碼、契約生效日期、保額以及保單是否有效、要或被保險人資料等，並可下載保單資料PDF檔。

為提供保險存摺白金會員更優質服務，壽險公會表示，預計今年11月將推出保險存摺APP，搭載保險業身分驗證中心功能，屆時白金會員將可透過FACE ID或指紋快速登入，並可介接至線上申請保險理賠、查詢保險理賠聯盟鏈或保險理賠醫起通案件申請轉送進度，提供民眾更便捷的保險服務。（編輯：潘羿菁）1110601