金金併有譜 台新金啟動與新光金合併可行性評估

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（中央社記者謝方娪台北2日電）國內第2起金金併有譜，繼新光金董事會決議成立合併評估小組後，台新金今天董事會也決議成立合併研究小組，以積極正面態度啟動與新光金合併可行性評估。

新光金5月董事會經2/3以上董事同意通過成立專案小組評估合併可行性，研究合併可行性對象不限於台新金，也包含其他金控在內，不過市場普遍認為，新光金和台新金同屬泛新光集團，點名台新金是合併最適合對象。

台新金今天晚間重訊公告，董事會決議成立合併研究委員會，下設合併研究小組，以積極正面態度進行與新光金合併可行性評估。

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新光金前董事長吳東進及台新金現任董事長吳東亮為新光集團已故創辦人吳火獅的長子和三子，早在2002年，新光金和台新金曾有意合併，不過當時因新光人壽要強化財務體質，一口氣增提新台幣196億元責任準備金，合併案並未成就。

2021年度新光金總資產規模已達4.65兆元，居上市櫃金控前4強，台新金總資產規模2.51兆元，居金控第12名，若同屬泛新光集團的新光金和台新金合併，總資產將可超越中信金，僅次於金控雙雄國泰金與富邦金。（編輯：林淑媛）1110602