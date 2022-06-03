鴻海墨西哥廠遭勒索病毒攻擊 營運漸恢復影響不大

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海今天傍晚證實，墨西哥有一廠區5月底遭受網路勒索病毒攻擊，集團資安團隊已進行軟體安全更新，受攻擊廠區目前正逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大。

國外科技網站TechCrunch於美國當地時間2日報導，鴻海集團位於墨西哥與美國加州交界的城市蒂華納（Tijuana）的廠區，遭受駭客勒索郵件攻擊，蒂華納廠區主要從事製造醫療裝置、消費電子及工業用設備。

對此，鴻海今天傍晚接受中央社記者詢問證實，墨西哥有一個廠區於5月底遭受網路勒索病毒攻擊，集團資安團隊已陸續進行軟體安全更新。

鴻海表示，此次受攻擊廠區目前正逐漸恢復正常中，所受影響預計可由後續產能調整因應，對集團整體營運影響不大。

鴻海指出，此次資安事件相關資訊也已與員工、客戶、供應鏈夥伴第一時間溝通說明。

報導表示，勒索病毒服務（Ransomware-as-a-Service，RaaS）套件LockBit勒索軟體組織宣稱是此次攻擊主謀，並威脅若6月11日前未取得贖款，將外洩取得的資料。

根據鴻海年報，此廠區Foxconn Baja California於1985年10月設立，主要從事來料加工與組裝業務。（編輯：趙蔚蘭）1110603