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鴻騰5G毫米波連接器投產 拚年產值440億元

2022/6/6 09:19
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技中國昆山廠5G毫米波連接器投入生產，預計年產值人民幣100億元（約合新台幣440億元）；昆山廠區6月初復工率則達到95%。

台商匯集的中國江蘇昆山市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受控，鴻海集團旗下鴻騰在昆山城北廠區正積極生產，根據昆山市微信公眾號日前訊息，鴻騰城北工業園區在蘇州招募200多名新員工，經過防疫查核後，參加入職培訓。

鴻騰城北園區廠區主管馬啟洋指出，1萬2000多名員工已經全數就位，正加足馬力生產，目前鴻騰昆山廠區復工率超過95%，訂單量充足，需要招募更多員工將4月落後的產能補回來。

訊息中透露，鴻騰總投資人民幣10.08億元（約合新台幣44.34億元）的5G毫米波連接器計畫已經投入生產，預計年產值可到人民幣100億元。

根據鴻騰企業社會責任（ESG）報告書與鴻海年報，鴻騰在昆山廠區包括富士康（昆山）電腦接插件、富士康電子工業發展（昆山），鴻騰昆山廠區主要布局光學模組、銅基零組件、無線產品及元件、周邊配件和其他產品。鴻騰在昆山廠區投資金額累計約19億美元（約合新台幣558億元）。

鴻騰昆山廠區在2019年投入約人民幣4500萬元升級廢水設施，相關廢水系統經升級改造後，落實廢水處置全自動控制及監控和異常報警等功能，已試運行超過4個月。

2020年，鴻騰昆山廠區取得廢棄物零填埋認證與UL2799鉑金認證，落實重金屬廢水零排放和廢棄物零填埋目標。（編輯：楊蘭軒）1110606

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