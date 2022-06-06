微軟8領域免費課程育才 攜人力銀行媒合260項職缺

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台灣微軟2020年提出4年培育20萬在地數位人才的承諾，今天宣布與國內最大求職網站104人力銀行攜手推出「旭日計畫」，提供人工智慧與雲端等8大領域線上培訓免費課程，並媒合54家企業夥伴提供超過260項職缺。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉透過新聞稿表示，有感於產業快速邁向數位轉型但缺乏具備數位專業技能的人才，微軟在台灣積極與產官學研組織合作推展各式數位人才培育計畫，包含栽培與國際接軌的數位公民，透過提供免費線上學習資源賦能數位能力。

旭日計畫鎖定社會人士及學生等2類族群，針對8大重點領域包括人工智慧、雲端、大數據、流程自動化、客戶關係管理、企業資源規劃、資訊安全與Microsoft 365，推出免費線上課程。

課程結束後可獲得Microsoft專業認證免費考試資格，若考取證照，可新增至求職履歷中，大幅增加面試機會。根據微軟提供的數據，對於擁有數位證照的在職人才而言，一年內平均可獲得21%待遇提升，增加23%面試機會，跨產業轉職可獲得13%待遇提升。（編輯：楊凱翔）1110606