光寶科5月營收年月雙增 創3年同期新高
2022/6/7 15:42
（中央社記者韓婷婷台北7日電）光寶科技隨著中國華東地區陸續解封，上下游供應鏈出貨逐步恢復，加上多元生產基地以及彈性迅捷的產能調度，帶動5月全球合併營收新台幣146億元，月增6%、年增7%，創3年同期新高。
光寶科表示，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，累計今年1至5月合併營收696億元，年增7%。
檢視主要部門表現，光電部門5月營收占整體20%；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求穩定，以及光電感測模組應用於智慧穿戴，加上電動車充電裝置與車用LED照明等汽車電子出貨增加，帶動光電部門營收年增3%。
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